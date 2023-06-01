Ключевое правило зарядки мобильного телефона: не все пользователи об этом знают

Полностью разряжать смартфон не стоит, как и оставлять его на зарядке часами

Многие пользователи ищут пути и решения, чтобы их мобильные телефоны дольше сохраняли заряд. Срок службы батареи устройства зависит от того, как именно вы заряжаете гаджет. Важно, как долго смартфон остается в сети и садится ли он до минимума.

Чтобы батарея телефона прослужила дольше, рекомендуется держать заряд смартфон в рамках определенного диапазона – 20-80%. Об этом пишет The Sun.

Так, оставлять гаджет на зарядке часами (на ночь или во время работы) – плохая идея, так как это может повредить аккумулятор, снизив его возможности сохранять заряд. Полностью разряжать батарею телефона также нежелательно для срока службы батареи.

Как правильно заряжать мобильный телефон? Ключевое правило: стремиться поддерживать уровень заряда в пределах 20-80 процентов. Это просто, если оптимизировать настройки зарядки на вашем устройстве.

К примеру, владельцы iPhone должны перейти в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора и зарядка" и выбрать "Оптимизированная зарядка аккумулятора". Данная опция снизит износ вашей батареи, распределив нагрузку на аккумулятор так, чтобы он прослужил дольше. Большинство современных смартфон позволяют отрегулировать зарядку, чтобы гаджет переставал потреблять энергию из сети после достижения 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии является экран, но одна настройка улучшит ситуацию.