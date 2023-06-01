Ошибка, которую допускают многие: почему нельзя заряжать телефон на кровати
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Можно ли заряжать телефон, когда он лежит на кровати или на диване
Многие из нас до сих пор допускает ошибки при зарядке мобильных телефонов, но одна из них может привести к очень тяжелым последствиями.
Эксперты утверждают, что привычка заряжать гаджеты на диване или кровати может повлечь за собой беду в виде пожара.
Специалисты настаивают на том, чтобы смартфон во время зарядки лежал на чем-нибудь твердом. К примеру, на столе или тумбочке, но точно не на мягкой мебели.
Это связано с тем, что во время зарядки батарея мобильного устройства серьезно нагревается, из-за чего материал под гаджетом также будет подвергаться нагреву.
Более того, случайно ваш смартфон может во время зарядки оказаться под подушкой или одеялом, а в такой ситуации находящийся в безвоздушной среде гаджет может полностью выйти из строя.
Эксперты признают, что гаджеты на зарядке загораются крайне редко, но всё же такой риск существует и о нем нужно помнить.
Ранее "Телеграф" писал о том, ак сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии считают экран, но одна настройка улучшит ситуацию.