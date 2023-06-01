Ошибка, которую допускают многие: почему нельзя заряжать телефон на кровати

Можно ли заряжать телефон, когда он лежит на кровати или на диване

Многие из нас до сих пор допускает ошибки при зарядке мобильных телефонов, но одна из них может привести к очень тяжелым последствиями.

Эксперты утверждают, что привычка заряжать гаджеты на диване или кровати может повлечь за собой беду в виде пожара.

Специалисты настаивают на том, чтобы смартфон во время зарядки лежал на чем-нибудь твердом. К примеру, на столе или тумбочке, но точно не на мягкой мебели.

Это связано с тем, что во время зарядки батарея мобильного устройства серьезно нагревается, из-за чего материал под гаджетом также будет подвергаться нагреву.

Более того, случайно ваш смартфон может во время зарядки оказаться под подушкой или одеялом, а в такой ситуации находящийся в безвоздушной среде гаджет может полностью выйти из строя.

Эксперты признают, что гаджеты на зарядке загораются крайне редко, но всё же такой риск существует и о нем нужно помнить.

Ранее "Телеграф" писал о том, ак сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии считают экран, но одна настройка улучшит ситуацию.