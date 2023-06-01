Как понять, что пора менять Wi-Fi роутер: пять веских причин для покупки нового маршрутизатора

Если вы поймали себя на мысли, что описан ваш роутер — отправляйтесь в магазин за новым

Очень часто проблемы с плохим интернетом — это неправильное расположение Wi-Fi роутера, к примеру возле аквариума, Однако не стоит забывать, что, как и любая другая техника, маршрутизатор может устареть, о чего начинает плохо работать.

Есть как минимум пять причин, которые "призывают" пользователей сменить свой Wi-Fi роутер на более современный вариант, пишет itechua. Если вы замечаете эти проблемы — отправляйтесь в магазин за новым маршрутизатором, и забывайте о проблемах с плохим или медленным интернетом.

Когда пора менять Wi-Fi роутер

Частые проблемы с сетью, когда отключается интернет или падает скорость соединения. Это может происходить из-за сильных помехи на частоте 2,4 ГГц или же из-за устаревшего роутера. Если перемещение маршрутизатора не помогло — покупайте новый.

Не хватает скорости. Старые гаджеты не рассчитаны на большое количество потоков, что влияет на количество подключенных устройств. Если ваш роутер "не вытягивает" количество ваших гаджетов дома, обратите внимание на более современные модели.

Если вы играете в онлайн игры, и при этом ваш роутер старой модели, то, скорее всего, вы подключены к сети через кабель. Однако немногие знают, что роутер, работающий на частоте 5 ГГц, способен поддерживать ваши игры и без кабеля. Подойдет любой современный роутер, поддерживающий стандарт 802.11ac или 802.11ax.

Скорость подключения по Wi-Fi ниже, чем обещанная скорость провайдера. Если ваш роутер выдает меньше скорости, чем та, которую вы подключили — вам может помочь обновление маршрутизатора, или же покупка более современного гаджета.

Устройство сильно нагревается. Это может привести к оплавлению корпуса, что в свою очередь может привести к не очень хорошим последствиям. Небольшой нагрев является нормой, но если от устройства исходит запах гари или оно становится очень горячим — то это сигнал к замене.

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