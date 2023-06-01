Что вредит батарее мобильного телефона: пользователи часто забывают об этом

Не забывайте чистить зарядный порт смартфона, и вот почему это важно

Пользователям мобильных телефонов нужно придерживаться нескольких правил, чтобы аккумулятор устройства прослужил дольше. Не стоит оставлять смартфон на зарядке часами, а еще следите за чистотой зарядного порта.

Грязь в зарядном отверстии телефона со временем может сократить срок службы батареи. О простых правилах чистки порта пишет пишет The Sun.

Так, крошки и пыль — враги ваших гаджетов и "пожиратели" времени автономной работы. Пыль, которая скапливается в зарядном порте, может вызвать перегрев устройства или прервать зарядку вовсе.

Как правильно чистить зарядный порт мобильного телефона? Сначала выключите гаджет. Подсветите устройство, чтобы увидеть, как много пыли накопилось. Возьмите зубочистку и влажную ткань. Мягкой, слегка влажной тканью без ворса протрите область зарядного порта. Чтобы удалить мусор внутри порта, используйте зубочистку, перемещайте ее из стороны в сторону осторожно, чтобы не повредить устройство. После снова протрите тряпкой и снова зубочисткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за смартфоном в летнее время. Наши гаджеты могут испортиться, если оставить их при опасной температуре.