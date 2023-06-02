Их делает каждый: три самые популярные ошибки при зарядке телефона, которые "убивают" гаджет

Не допускайте этих ошибок, и вы избежите ряда ненужных проблем.

Неправильная зарядка смартфона — это прямой путь к сокращению его "жизни". Об этом должен помнить каждый пользователь. Чтобы избежать поломок, замен батарей, а то покупки нового телефона — избегайте этих ошибок.

Как отмечает портал itechua, есть как минимум три распространенных ошибки, которые приводят к быстрому износу аккумулятора. Зная и не допуская этого, вы избежите ряда ненужных проблем.

Как нельзя заряжать телефон

Ошибка №1

Гаджеты ни в коем случае нельзя заряжать при экстремальных температурах: ни во время жары, ни во время мороза. Это может привести к тому, что батарея вашего гаджета может выйти из строя и даже загореться.

Ошибка №2

Не давайте своему телефону разряжаться до нуля. Эксперты советуют ставить телефон на зарядку устройство, когда уровень заряда падает до 20-10%.

Ошибка №3

Не пользуйтесь смартфоном, когда он находится на зарядке. Вам же не очень нравится, когда вас отвлекают, когда вы едите, вот и техника этого не любит. Такое действие может привести к перегреву батареи и ее поломке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии является экран, но одна настройка улучшит ситуацию.