Что будет, если зарядку без смартфона оставить в розетке: лучше так не делать

Не стоит забывать о безопасности детей

Если задать вопрос о необходимости извлечения зарядного устройства из розетки сразу после того, как смартфон полностью зарядился, то, вероятно, от обычных "юзеров" получим два противоположных ответа. Некоторые скажут, что держать зарядку постоянно под напряжением в течение 24 часов в сутки является недопустимым. В то же время другие скажут, что постоянное подключение устройства к розетке на протяжении всего дня является нормальной практикой. Так, где же истина?

Предлагаем выяснить, существует ли опасность для зарядки, если оставить его в розетке без телефона. Как пишет itechua, есть три причины, по которым этого лучше не делать.

Почему нельзя оставлять зарядку в розетке без телефона

Зарядное устройство постоянно потребляет электричество, даже когда телефон не подключен. Тем не менее это незначительно увеличит размер платежа за электроэнергию. Если зарядка всегда подключена к источнику питания, то это приводит к уменьшению срока его использования. Однако даже при непрерывном подключении зарядное устройство сможет служить в течение шести лет. Одной из наиболее рискованных причин является наличие детей в доме. Если ребенок вставит металлический предмет в порт, это может привести к получению травмы — зарядное устройство имеет напряжение в 5 вольт.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые и не догадываются, почему телефон смартфон класть возле подушки или подвергать телефон высоким и низким температурам.