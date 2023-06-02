Это будет вашим не самым лучшим решением

Казалось бы, что сложного в зарядке аккумулятора смартфона: просто нужно найти розетку, вставить блок питания зарядного устройства и соединить кабель зарядки с мобильником. После этого нужно просто положить телефон на поверхность. Но здесь многие пользователи совершают серьезную ошибку.

Смартфон, который заряжается, требует устойчивой поверхности. Например, его можно положить на прикроватную тумбочку или на стол. Однако никоим образом не следует помещать его на мягкую мебель, пишет itechua.

Почему опасно класть телефон на диван или кровать

Во время зарядки аккумулятор мобильного устройства испытывает нагрузку, что вызывает нагрев смартфона. Если в это время телефон находится на кровати или диване, ситуация становится еще хуже. Кроме того, есть вероятность, что устройство случайно может оказаться под подушкой или одеялом. Это представляет еще большую опасность: в таком закрытом пространстве гаджет может полностью выйти из строя. Существует даже опасность, что перегретый смартфон загорится. Хотя такие случаи встречаются редко, всё же риск существует и необходимо помнить об этом.

Ранее "Телеграф" писал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.