Пройдет по бездорожью и защитит от пуль: ВСУ впервые показали бронетехнику из Словении

Бронетранспортер был получен тайно в апреле и впервые попал на видео

Украина продолжает получать помощь от своих международных партнеров в виде различной военной техники. Не всегда о ее поставке заявляется открыто, иногда об этом становится известно только постфактум. Как, например, с поставками 20 словенских БТР Valuk, которые появились на вооружении ВСУ.

Видео с одним из таких бронетранспортеров появилось в Telegram-канале Clash Report, объяснившем, что это первое видео с этой словенской техникой.

Словенские БТР Valuk начали производиться в середине 90-х годов прошлого века и являются вариантом австрийского бронетранспортера Pandur. Их масса составляет чуть более 12 тонн, они вооружены 40 мм автоматическим гранатометом или 12,7-мм пулеметом. Данная техника предназначена для перевозки пехоты (до шести человек), и защиты десанта от противопехотных мин и пехотного оружия калибром до 12,7 мм, которые выдерживает броня Valuk.

Бронетранспортер также отличается хорошей подвижностью и проходимостью, благодаря колесной формуле 6х6 способен пройти от 300 км по бездорожью до 600 км — по шоссе с максимальной скоростью до 100 км/ч.

О тайной передаче Любляной 20 БТР Киеву стало известно в конце апреля. При этом на вооружении словенской армии осталось всего 65 бронетранспортеров данного вида. Также Словения передает Украине и другую технику.