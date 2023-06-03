Многие пользователи допускают эту грубую ошибку: куда нельзя класть телефон во время зарядки

Коротко говоря — гаджет может полностью выйти из строя

Казалось бы, что разве поставить телефон на зарядку — это сложное дело. Подключить блок питания к розетке, а после кабель подключить к телефону — вот и все. А вот и нет! Есть множество ошибок во время зарядки, которые пользователи совершают бездумно или от незнания.

К примеру, знали ли вы, что телефон не стоит класть на мягкие поверхности, когда тот стоит на зарядке. Как сообщает itechua, многие пользователи допускают эту грубую ошибку. Почему так делать не стоит — читайте далее.

Где нельзя заряжать телефон

Не забывайте, что во время зарядки аккумулятор мобильного устройства подвергается нагрузке, также смартфон может нагреваться. Находясь в это время на кровати или диване, нагрузка на батарею только усилится, от чего ухудшится состояние всего гаджета.

Более того, не стоит исключать и того, что сильно нагревшийся телефон может загореться. Это происходит крайне редко, однако риск все же существует. Согласитесь простыни или покрывала загорятся быстрее, чем деревянный или стеклянный стол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии является экран, но одна настройка улучшит ситуацию.