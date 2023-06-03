Не пользуйтесь популярным лайфхаком: что делать, если смартфон перегрелся

Охлаждать телефон при помощи холодильника запрещено

Во время летней жары многие из нас сталкиваются с тем, что наши мобильные телефоны перегреваются. При этом некоторые до сих пор верят в популярный лайфхак, связанный с быстрым охлаждением гаджета.

Речь идет о способе охладить телефон при помощи холодильника. Эксперты в один голос твердят, что такой лайфхак не работает и он даже может "убить" ваше устройство.

Безусловно, допускать перегрев телефона крайне нежелательно, ведь из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с его работоспособностью.

При этом класть гаджет в холодильник также категорически запрещено, ведь при таком охлаждении телефон столкнётся с серьёзным перепадом температур. Не исключено, что после такой процедуры включить его уже не удастся.

Что же делать, если смартфон перегрелся

Если ваш телефон перегрелся на зарядке, то вам нужно отключить зарядное устройство и снять со смартфона чехол.

Постарайтесь держать гаджет в прохладном месте. Это может быть помещение с тенью или включенным кондиционером.

В целом же специалисты просят не держать устройство на открытых солнечных лучах.

Ранее "Телеграф" писал о том, как ухаживать за смартфоном в летнее время. Наши гаджеты могут испортиться, если оставить их при опасной температуре.