Как только зарядка доходит до этого процента - отключайте его от сети: хитрость, как продлить "жизнь" батарее
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Советы, которые помогут сделать автономную работу мобильника более продолжительной
Зарядка мобильного телефона — это достаточно просто процесс, однако есть много нюансов, которые желательно учитывать. Все для того, чтобы сохранить свой гаджет в целости, а также для того, чтобы продлить срок его службы. К примеру, не стоит класть мобильник на диван или кровать во время зарядки.
Также, как отмечает портал itechua, важно ставить и снимать телефон с зарядки, когда он достигает определенного уровня. Об этом мы и хотим рассказать далее.
До какого процента нужно заряжать телефон
Все очень просто: зарядка до 100% — очень вредна для гаджета, так как сокращает срок службы его аккумулятора. Специалисты рекомендуют отключать смартфон от сети при показателе в 80-90%.
При каком проценте телефон нужно ставить на зарядку
Главное — не позволяйте своему гаджету разрядится в ноль. Это очень негативно влияет на аккумулятор вашего гаджета. Самый оптимальный вариант — подключать мобильник к зарядке при 15-20% заряда.
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