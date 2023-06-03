Одно популярное приложение значительно разряжает ваш телефон: вы будете в шоке, когда узнаете, что это

Если вы им не пользуетесь, то лучше его удалить

Чем больше приложений на вашем телефоне, тем больше энергии потребляется — и это вполне логично. Однако есть среди них одно, которое крадет заряд больше всего. Более того, это очень популярное приложение.

Оказывается, приложение для социальных сетей, которым пользуются миллиарды, Facebook может принести больше вреда, чем пользы, в зависимости от потребностей вашего смартфона, пишет The Sun.

Facebook — это ресурсоемкое приложение, которое может замедлить работу вашего телефона и быстро разрядить его аккумулятор. Как и многие другие приложения, оно постоянно работает в фоновом режиме, что разряжает батарею вашего гаджета, даже если вы не используете свой телефон.

Его удаление освободит место на вашем устройстве и уменьшит объем данных, которые использует ваш телефон. Кроме того, это поможет увеличить время автономной работы и ускорить работу устройства.

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