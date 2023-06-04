Держите Wi-Fi-роутер подальше от этих предметов, и вы забудете, что такое медленный интернет: простая инструкция

То, где вы размещаете маршрутизатор, влияет на скорость.

Решить проблему медленного интернета очень просто, и для этого не нужно покупать новый роутер или менять провайдера. Иногда достаточно только поставить маршрутизатор в правильное место и убрать от него "плохие" предметы.

Есть как минимум три предмета, которые негативно влияют на соединение, пишет The Sun. Отметим, что эти материалы очень распространенные и их можно найти во многих домах.

Где нельзя размещать Wi-Fi-роутер

Не ставьте ваш маршрутизатор Wi-Fi рядом с какими-либо металлическими предметами, лучше переместить его от таких предметом подальше. Ваш роутер излучает радиоволны, и они электромагнитные, а это означает, что металл может поглощать их и снижать мощность вашего Wi-Fi.

Также виновниками поглощения радиоволн являются зеркала. Они могут повлиять на подключение, поскольку они состоят из тонкого слоя металла, который может создавать помехи.

Помимо этого, маршрутизатор лучше держать подальше, а также от телевизора и микроволновой печи. Отметим, что микроволновая печь — один из главных виновников снижения скорости вашего интернета, все потому, что она испускает тонну электромагнитного излучения, которое может мешать сигналам вашего маршрутизатора. То же самое касается вашего телевизора.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить интернет за пять шагов. Эффективные советы улучшить Wi-Fi сигнал от роутера в квартире или частном доме.