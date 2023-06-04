Активируйте всего одну функцию: как сохранить заряд, если телефон быстро садится

Эта функция отключает передачу данных и смартфон переходит в автономный режим

Многие наверняка хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда срочно нужно сохранить заряд телефона, который вот-вот уже сядет. В данном случае поможет активация всего одной функции на вашем смартфоне, которая поможет сэкономить заряд аккумулятора на некоторое время.

Одним из лайфхаков, который можно использовать, чтобы телефон еще "пожил", — это включение авиарежима. Его обычно используют во время нахождения на борту самолета, но эта функция полезна и в других ситуациях. Об этом пишет "УНИАН".

Авиарежим в телефоне — это опция, которая отключает связь на телефоне во время полета в самолете. Ранее бытовало мнение, что электромагнитные волны могут негативно повлиять на оборудование в самолете, потому в телефонах ввели такую функцию, с помощью которой в одно касание можно отключить связь.

При включении авиарежима отключается передача данных и смартфон переходит в автономный режим. Тут же стоит учесть, что режим полета и отсутствие сигнала сети — это вовсе не одно и то же. Если передача данных включена, но сигнала сети нет, телефон будет продолжать его искать и потреблять заряд. В то же время можно пользоваться Wi-Fi, Bluetooth и даже совершать звонки.

Данная функция стала полезной и в случае, кода нужно максимально сэкономить заряд на телефоне. Она отключает все сетевые возможности вашего телефона (Bluetooth, Wi-Fi и GPS), что садят батарею, тем самым увеличивая время его работы.

К слову, зарядить телефон можно быстрее также с помощью функции авиарежима, так как при активации опции отключаются все беспроводные сигналы, снижая энергопотребление гаджета. Таким образом устройство заряжается быстрее. Использование авиарежима может сократить время зарядки на 20-30 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему нельзя заряжать мобильный телефон в кровати и к чему такая привычка может привести.