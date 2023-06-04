Ваш телефон будет заряжаться намного быстрее: простые лайфхаки для iPhone

Небольшие манипуляции с вашим смартфоном сэкономят время, потраченное на зарядку

Иногда необходимо, чтобы мобильный телефон зарядился как можно быстрее. Несколько действенных уловок решат эту проблему. Ускорить зарядку того же iPhone очень просто.

Что нужно сделать с гаджетом, чтобы он заряжался быстрее? Лайфхаками для iPhone делится издание The Sun.

Во-первых, пользователям следует использовать кабели Lightning от Apple. Кабель хорошего качества, возможно, не самый дешевый, но это важно для срока службы аккумулятора. Кроме того, кабель должен иметь пометку MFi (Made for iPhone).

Простой способ ускорить зарядку смартфона – выключить его или активировать режим полета. Так iPhone не будет отвлекаться на обновление приложений, воспроизведение музыки и получение сообщений или звонков, что может повлиять на скорость зарядки.

Другой хак — уменьшение яркости iPhone или же переход на темный режим. Включить последний очень просто: перейдите в "Настройки" > "Экран и яркость" и выберите режим с темным дисплеем.

Также владельцы iPhone могут отключить функцию "Оптимизированная зарядка аккумулятора", чтобы ускорить процесс питания. Функция Apple Optimized Battery Charging была разработана для продления срока службы батарей, но она может замедлить зарядку, когда устройство достигает 80%. Чтобы отключить опцию, проследуйте этим алгоритмом: "Настройки" > "Аккумулятор "> "Состояние аккумулятора и зарядка".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое популярное приложение разряжает мобильный телефон. А еще мы писали, включение какой функции поможет сэкономить заряд, если смартфон вот-вот разрядится.