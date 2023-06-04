Зачем пользователи кладут смартфон в холодильник: есть ли реальная польза

Мобильные устройства тоже не любят летнюю жару

В знойный сезон многие люди, у которых есть смартфоны, сталкиваются с проблемой перегрева своих телефонов. Это может произойти, если гаджет долго находится на нагретой поверхности под прямыми солнечными лучами. Плохо, если в этот момент на устройстве есть чехол, а еще он заряжается.

Если не обращать внимание на то, что поверхность гаджета сильно нагревается, могут возникнуть серьезные проблемы с аккумулятором. В сети можно найти совет положить смартфон, который сильно нагрелся, в холодильник. Якобы это охладит устройство, но так делать не стоит, пишет itechua.

Почему смартфон нельзя класть в холодильник

Высокая температура, которой достигло мобильное устройство и затем оно оказалось в холодильнике, вызовет резкое изменение температуры. Это негативно скажется на работе смартфона и, возможно, включить телефон уже не удастся.

Как охладить телефон

Если он заряжается, следует выключить зарядное устройство. Рекомендуется снять защитный чехол. Нужно переместить мобильный телефон в прохладное место, где окна плотно закрыты шторами и есть работающий кондиционер.

Ранее "Телеграф" писал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.