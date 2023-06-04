Зачем пользователи кладут смартфон в холодильник: есть ли реальная польза
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Мобильные устройства тоже не любят летнюю жару
В знойный сезон многие люди, у которых есть смартфоны, сталкиваются с проблемой перегрева своих телефонов. Это может произойти, если гаджет долго находится на нагретой поверхности под прямыми солнечными лучами. Плохо, если в этот момент на устройстве есть чехол, а еще он заряжается.
Если не обращать внимание на то, что поверхность гаджета сильно нагревается, могут возникнуть серьезные проблемы с аккумулятором. В сети можно найти совет положить смартфон, который сильно нагрелся, в холодильник. Якобы это охладит устройство, но так делать не стоит, пишет itechua.
Почему смартфон нельзя класть в холодильник
Высокая температура, которой достигло мобильное устройство и затем оно оказалось в холодильнике, вызовет резкое изменение температуры. Это негативно скажется на работе смартфона и, возможно, включить телефон уже не удастся.
Как охладить телефон
- Если он заряжается, следует выключить зарядное устройство.
- Рекомендуется снять защитный чехол.
- Нужно переместить мобильный телефон в прохладное место, где окна плотно закрыты шторами и есть работающий кондиционер.
Ранее "Телеграф" писал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.