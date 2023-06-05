Четыре "убийцы" батареи смартфона: что "крадет" заряд на iPhone

Проценты заряда могут исчезать на глазах, и дело не только в приложениях

Чем дольше мобильный телефон работает, тем удобнее пользователю. Однако все зависит не только от устройства. Есть несколько способов сэкономить заряд батареи, если вы являетесь владельцем iPhone.

Обратите внимание на четыре "убийцы", которые поглощают энергию аккумулятора в iPhone. Об этом рассказывает издание The Sun.

1. Низкая температура

iPhone не любит экстремальные показатели температуры. Жара грозит перегревом, но и мороз вредит аккумулятору. Кроме того, при слишком высокой или низкой температуре устройство может не заряжаться.

2. Яркость экрана

Дисплей – один из главных пожирателей заряд на смартфоне. Уменьшите яркость и отключайте экран, когда не пользуетесь им. Простые правила сохранят несколько драгоценных процентов.

3. Приложения в фоновом режиме

Некоторые программы на iPhone работают даже тогда, когда вы их закрыли. Фоновая активность приложения истощает батарею. Перейдите в "Настройки", затем – "Аккумулятор", чтобы увидеть, какие программы потребляют энергию.

4. Плохое покрытие сети

Если вы находитесь в месте с плохим покрытием сети, это также может повлиять на заряд батареи. Все потому, что ваш гаджет будет постоянно искать лучшее соединение. Старайтесь оставаться на Wi-Fi везде, где это возможно.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, которые помогут ускорить зарядку iPhone. А еще мы рассказывали, какую функцию нужно активировать на смартфоне, чтобы он не разрядился слишком быстро.