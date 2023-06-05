Опасное соседство: почему телефон ни в коем случае нельзя класть на ноутбук

Телефон и ноутбук лучше не держать рядом

Многие из нас часы, а то и целые дни, проводят у ноутбука. При этом рядом с ним постоянно находится и наш смартфон. Специалисты предупреждают, что такое соседство может нанести вред для обоих гаджетов.

По мнению экспертов, во время работы за ноутбуком на него категорически запрещено класть смартфон.

Причина заключается в том, что оба устройства вырабатывают немало тепла. Чтобы они не вышли из строя им нужно давать охладиться. Если же телефон будет находиться на поверхности ноутбука, то этого сделать не выйдет.

Даже в момент, когда вы не пользуетесь телефоном, он может нагреваться, так как в нем запущены фоновые приложения, что заставляет гаджет постоянно "думать".

Если телефон и ноутбук перегреются, то есть риски, что вам придется потратиться на новый гаджет или же сдать свой в ремонт. В любом случае, это затратное дело, а избежать лишней траты денег можно, если избавиться от данной вредной привычки.

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