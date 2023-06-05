Когда лучше заряжать смартфон: советы, которые уберегут ваш гаджет от поломки

Благодаря этим лайфхакам, вы защитите батарею своего телефона

Многие пользователи считают лучшим решением оставлять свой смартфон подключенным к зарядному устройству на ночь. С одно стороны хорошо знать, что гаджет будет полностью заряжен и готов к работе на следующее утро. Однако есть и вторая сторона.

Специалисты отмечают, что это очень плохая привычка, ведь полная зарядка аккумулятора каждую ночь в конечном итоге может сократить срок его службы, пишет santeplus. Будь то Android-устройство или iPhone, не рекомендуется так делать.

Как и когда правильно заряжать смартфон

Современные литий-ионные аккумуляторы отлично себя "чувствуют" при зарядке от 20 до 80%. Если запас энергии часто заполнен на 100%, батарея стареет быстрее в долгосрочной перспективе. Точно так же частая разрядка ниже 20% не является хорошим вариантом для аккумулятора.

Поэтому в идеале емкость батареи должна постоянно находиться в пределах 20-80%, не быть ни почти полной, ни почти разряженной. И это не имеет значения, если вы заряжаете мобильный телефон в течение коротких промежутков времени. Наоборот, это даже лучше, чем долгий процесс зарядки, по мнению экспертов.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, которые помогут ускорить зарядку iPhone. А еще мы рассказывали, какую функцию нужно активировать на смартфоне, чтобы он не разрядился слишком быстро.