Топ-5 лайфхаков, как увеличить срок жизни вашего смартфона: будет медленнее разряжаться

Благодаря этим хитростям вы значительно сэкономите на ремонте своего гаджета

В настоящее время мобильный телефон стал незаменимой частью повседневной жизни. Чтобы оставаться на связи, важно правильно ухаживать за своим гаджетом, а также правильно его заряжать.

Не стоит забывать, что батарея является очень чувствительным компонентом, поэтому важно сделать все так, чтобы она не потеряла свою работоспособность, пишет santeplus. Делимся с вами эффективными советами, которые помогут вам увеличить срок службы вашего гаджета.

Благодаря этим лайфхакам, телефон будет разряжаться меньше, а это значит, что аккумулятор не будет нагружен множеством циклов зарядки, а обеспечивать энергией в повседневной жизни будет дольше. Что нужно делать:

Включите режим энергосбережения, чтобы снизить энергопотребление.

Предпочитайте темный режим на OLED-смартфонах и в приложениях.

Уменьшите яркость экрана, чтобы видеть вещи более четко.

Отключите фоновые обновления для приложений.

Переводите сотовый телефон в режим полета, когда он вам не нужен, особенно ночью, когда вы ложитесь спать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое популярное приложение разряжает мобильный телефон. А еще мы писали, включение какой функции поможет сэкономить заряд, если смартфон вот-вот разрядится.