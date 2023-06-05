Топ-5 лайфхаков, как увеличить срок жизни вашего смартфона: будет медленнее разряжаться
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Благодаря этим хитростям вы значительно сэкономите на ремонте своего гаджета
В настоящее время мобильный телефон стал незаменимой частью повседневной жизни. Чтобы оставаться на связи, важно правильно ухаживать за своим гаджетом, а также правильно его заряжать.
Не стоит забывать, что батарея является очень чувствительным компонентом, поэтому важно сделать все так, чтобы она не потеряла свою работоспособность, пишет santeplus. Делимся с вами эффективными советами, которые помогут вам увеличить срок службы вашего гаджета.
Благодаря этим лайфхакам, телефон будет разряжаться меньше, а это значит, что аккумулятор не будет нагружен множеством циклов зарядки, а обеспечивать энергией в повседневной жизни будет дольше. Что нужно делать:
- Включите режим энергосбережения, чтобы снизить энергопотребление.
- Предпочитайте темный режим на OLED-смартфонах и в приложениях.
- Уменьшите яркость экрана, чтобы видеть вещи более четко.
- Отключите фоновые обновления для приложений.
- Переводите сотовый телефон в режим полета, когда он вам не нужен, особенно ночью, когда вы ложитесь спать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое популярное приложение разряжает мобильный телефон. А еще мы писали, включение какой функции поможет сэкономить заряд, если смартфон вот-вот разрядится.