Никогда не заряжайте так телефон: названа частая ошибка, которая "убивает" батарею

Так называемая ночная зарядка вряд ли приведет к возгоранию гаджета, но опасность от этой привычки все же есть

Многие пользователи допускают вредную ошибку: заряжают мобильный телефон всю ночь, более того, кладут его под подушку. Так называемая ночная зарядка вредит аккумулятору iPhone.

Apple не рекомендуют оставлять смартфон в сети на всю ночь, а также класть его под подушку. Об этом сообщает издание The Sun.

Сообщается, что риска моментального возгорания iPhone нет, однако ряд моментов требует от пользователей осторожности. Оставлять гаджет, подключенным к сети, на всю ночь – нежелательно. Кроме того, нельзя класть телефон под подушку или одеяло. В компании призывают никогда не оставлять iPhone под чем-либо или внутри чего-либо, когда он включен в розетку. Спать на смартфоне, адаптере питания и даже беспроводном зарядном устройстве нельзя.

Лучше держать iPhone, адаптер питания и любое беспроводное зарядное устройство в хорошо проветриваемом помещении во время использования или зарядки. Помимо этого, будьте осторожны с водой. Если зарядное устройства или кабель неисправны, то риск возгорания при наличии влаги возрастает. В целях безопасности не рекомендуется использовать сторонние кабели или адаптеры.

Еще одна причина быть осторожным при зарядке в ночное время — состояние батареи. Литий-ионный аккумулятор iPhone со временем изнашивается, что сказывается на способности устройства сохранять заряд. Доводить батарею до 100% каждый раз – не очень хорошо для устройства. А именно это и произойдет, если лечь спать, а телефон подключить к розетке.

Однако есть хорошая новость: у iPhone есть встроенная функция, которая "позаботится" о батарее. Для этого включите в настройках функцию "Оптимизированная зарядка аккумулятора". Благодаря опции зарядка ограничивается 80%, в перспективе это продлит срок службы батареи телефона.

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