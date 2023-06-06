Удалите эти приложения и проблем с быстрой разрядкой не будет: смартфон мгновенно будет лучше работать

Если ваш гаджет стал часто "тупить" — эти советы помогут его ускорить

Аккумулятор является ключевым компонентом, когда речь идет о том, чтобы ваш телефон работал дольше. Поэтому ему нужно уделять особое внимание при зарядке, а также при пользовании гаджетом.

Как сообщает портал The Sun, специалисты отмечают, что есть пять приложений, которые лучше всего удалить со своего гаджета. Все потому, что они значительно замедляют гаджет, а также быстрее разряжают его. Рассказываем, что это за приложения.

Почему телефон быстро разряжается

Приложения для социальных сетей, включая Instagram и Facebook. Эти платформы известны чрезмерным потреблением системных ресурсов, таких как процессор, память и батарея. Доступ к ним можно получать через браузер.

Неиспользуемые или редко используемые приложения. Эксперты рекомендуют не хранить их в памяти своего телефона.

Эксперты рекомендуют не хранить их в памяти своего телефона. Игровые приложения. Высокопроизводительные игры со сложной графикой и высокими требованиями к обработке могут вызвать нагрузку на ресурсы вашего смартфона, что приведет к снижению его производительности.

Высокопроизводительные игры со сложной графикой и высокими требованиями к обработке могут вызвать нагрузку на ресурсы вашего смартфона, что приведет к снижению его производительности. Антивирусные приложения являются потенциальными виновниками замедления работы телефона и разрядки аккумулятора. Это особенно относится к iPhone.

Приложения, которые сильно зависят от виджетов. К ним относятся погодные и новостные приложения. Сведение этого типа контента к минимуму должно снизить нагрузку на ваш смартфон, поскольку ему не нужно будет постоянно обновлять приложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие лайфхаки продлят жизнь вашему телефону. Небольшие трюки сделают так, чтобы гаджет разряжался медленнее.