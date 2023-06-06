Разряжает батарею, а не экономит заряд: развенчан миф о популярной функции на телефоне

Если вы используете автояркость экрана, то у нас для вас плохие новости

Многие пользователи задумываются о том, как продлить время автономной работы мобильного телефона. Мнение о том, что популярная функция – автояркость экрана – экономит заряд, не более чем миф. Дисплей — одна из главных причин разрядки гаджета, но на это можно просто повлиять.

Чтоб ваш смартфон медленнее разряжался, отключите автояркость экрана. Такой совет дают эксперты Nextpit.

Так, не рекомендуется использовать адаптивную/автояркость дисплея. Это может показаться полезным, но автояркость обычно намного ярче, чем вам действительно нужно. Лучше вручную установить низкий, но комфортный уровень яркости и при необходимости увеличить его.

Отключение адаптивных настроек дисплея — один из лучших способов увеличить время автономной работы гаджета, ведь именно экран является главным пожирателем заряда батареи. Отключить автояркость можно в пару кликов на панели быстрого доступа или же в соответствующих настройках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения можно удалить на телефоне, чтобы он медленнее терял заряд. А еще мы писали, какая частая ошибка пользователей убивает батарею смартфона.