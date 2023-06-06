Оккупанты придумали новый способ бронирования: что не так с российским "ноу-хау"

Дела российского ВПК все хуже

Оккупанты продолжают поражать новыми идеями в защите бронированной техники, используя в качестве брони приваренные к корпусу танков гильзы от снарядов. Но оказалось, что даже серийная броня, производимая предприятиями, ничуть не лучше такой кустарщины. Например, Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения укрепляет блоки динамической защиты на корпусе танка при помощи… проволоки.

Соответствующее фото разместил в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Броневое ноу-хау оккупантов

"На первый взгляд, выглядели они лучше, чем мешки из парусины, которые рвались после первого дождя. Но вот российские танки, модернизированные по опыту 2022 года, оказались в зоне боевых действий, и что мы видим? Бортовые блоки ДЗ дополнительно стягивают проволокой… То есть, во время движения танка они расшатываются и создают уязвимые зазоры, а также… отваливаются!", — обращает внимание эксперт.

Это далеко не первый случай, когда попытка улучшить свою технику с помощью брони заканчивается лишь ухудшением его возможностей. Так уже было со старым танком Т-62, массово направляемым на передовую.

Напомним, что попытки оккупантов скопировать или украсть самые современные технологии стандарта НАТО для использования на своей технике, заканчиваются полным провалом.