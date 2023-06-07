Удаление всего одного приложения увеличит время работы iPhone на несколько часов: кто этот "пожиратель" энергии

Это приложение значительно разряжает аккумулятор вашего смартфона.

Различные приложения могут потреблять большое количество энергии аккумулятора телефона, даже если мы этого не осознаем. Если не обращать на это внимание и не предпринимать никаких мер по сохранению заряда, ваш гаджет будет садиться все быстрее, и может даже отключится в самый неподходящий момент. Более того, заряжаться он тоже будет дольше и медленнее.

Эксперты отмечают на iPhone есть всего одно приложение, которое может потреблять почти половину заряда батареи вашего устройства, пишет The Sun. И это популярная соцсеть с фото и короткими видео — Snapchat.

Приложение может потреблять до 45 процентов заряда батареи iPhone, если использовать его всего несколько часов каждый день. Очень много энергии Snapchat потребляет для загрузки видео. Плюс приложение постоянно хочет знать ваше местоположение, что также расходует большое количество энергии аккумулятора. Удаление этого приложения увеличит время работы вашего гаджета на много дольше.

Если вы удалили приложение — или никогда не загружали его с самого начала — и по-прежнему испытываете проблемы с батареей, возможно, пришло время проверить, не вызывают ли проблемы другие приложения. К примеру, социальные сети, такие как Facebook и Instagram, также могут потреблять до 20-25 процентов заряда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие лайфхаки продлят жизнь вашему телефону. Небольшие трюки сделают так, чтобы гаджет разряжался медленнее.