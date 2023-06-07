Простой трюк сэкономит 25% заряда на iPhone: проблема в одном "тяжелом" приложении

Удаление всего одной программы может продлить автономное время работы смартфона на несколько часов

Мобильный телефон может разряжаться слишком быстро из-за так называемых тяжелых приложений. На iPhone, к примеру, сильно расходует заряд программа Snapchat, но есть и более популярный "пожиратель".

Instagram – приложение, которое больше всего разряжает смартфон. Об этом рассказал технический Леон Бирхалс в комментарии The Sun.

Так, известная социальная сеть забирает не только ваше время, а и активно поглощают энергию аккумулятора вашего гаджета. Чтобы продлить автономное время работы смартфона, проверните простой трюк – удалите Instagram.

По словам эксперта, удаление Instagram сэкономит до 25% времени автономной работы. Как поясняет Бирхалс, приложения, которые постоянно работают в фоновом режиме на вашем устройстве, обычно имеют доступ к широкому спектру разрешений. В результате это разряжает батарею вашего iPhone.

Если вы заметили, что ваша батарея быстро разряжается, возможно, проблема связана именно с вышеупомянутым приложением. Кроме удаление, вы можете предпринять другие шаги, чтобы сэкономить заряд. К примеру, измените настройки смартфона, чтобы приложение не обновлялось в фоновом режиме. Доступ к социальной сети через браузер — хорошая альтернатива, если говорить о потребности сохранить батарею гаджета полной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще программы разряжают мобильный телефон. Правильная "чистка" приложений поможет вашему гаджету дольше сохранять заряд.