Телефон будет работать сутками: три золотых правила, которые продлят "жизнь" батареи

Простые рекомендации продлят автономное время работы смартфона

Чем дольше мобильный телефон работает без подзарядки, тем удобнее им пользоваться. Энергию батареи забирает масса вещей, начиная от популярных приложений и заканчивая ярким экраном. Однако простые правила помогут продлить автономное время работы гаджета.

Компания Google заявляет о трех так называемых золотых правилах для пользователей Android, которые помогут продлить срок службы батареи телефона. Об этом сообщает издание The Sun.

Первое правило: минимально использовать или отключить две опции — точку доступа и Wi-Fi. Это функции с высоким потреблением энергии.

минимально использовать или отключить две опции — точку доступа и Wi-Fi. Это функции с высоким потреблением энергии. Второе правило: увеличьте мощность батареи, включив в телефоне режим энергосбережения. Дополнительно рекомендуется настроить функцию отключения зарядке, когда заряд доходит до 90 процентов.

увеличьте мощность батареи, включив в телефоне режим энергосбережения. Дополнительно рекомендуется настроить функцию отключения зарядке, когда заряд доходит до 90 процентов. Третье правило: активировать функция оптимизации батареи. Эта удобная настройка не зря так называется, она действительно благоприятно сказывается на функционировании аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая популярная функция на самом деле разряжает смартфон. Развенчан распространенный среди пользователей миф.