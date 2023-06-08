Эти предметы "убивают" скорость домашнего Wi-Fi: переместите роутер и забудьте про медленный интернет

Если у вас низкая скорость Wi-Fi дома, возможно, в этом виноваты некоторые из ваших гаджетов.

Обычные предметы домашнего обихода часто являются причиной того, что даже маршрутизатор с максимальной скоростью выдает медленный интернет. К счастью, эту проблему легко решить, просто переставив роутер в правильное место.

Однако перед этим, желательно узнать, что же это за предметы домашнего обихода, которые ответственны за снижение скорости маршрутизатора Wi-Fi, пишет The Sun. О них — далее.

Что замедляет скорость Wi-Fi роутера

Использование пылесоса рядом с маршрутизатором Wi-Fi может привести к снижению скорости интернета. Возможны некоторые помехи из-за электродвигателя в технике и излучения, которое он может излучать.

Если у вас есть Bluetooth динамики или звуковая система рядом с маршрутизатором, рассмотрите возможность перестановки гаджетов. Wi-Fi и Bluetooth используют одинаковые радиочастоты, поэтому это может привести к нарушению работы любого из них.

или звуковая система рядом с маршрутизатором, рассмотрите возможность перестановки гаджетов. Wi-Fi и Bluetooth используют одинаковые радиочастоты, поэтому это может привести к нарушению работы любого из них. Ваша микроволновая печь излучает сильное электромагнитное излучение, которое может мешать сигналам вашего маршрутизатора Wi-Fi. Даже если вы ее не используете, содержащийся в ней металл также может повлиять на работу Wi-Fi. В принципе не стоит роутер ставить рядом с какими-либо металлическими предметами.

Даже зеркала являются виновниками поглощения радиоволн. Некоторые, особенно большие настенные зеркала, могут повлиять на подключение, поскольку они состоят из тонкого слоя металла, который может создавать помехи для роутера.

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