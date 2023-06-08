Совать зубочистку не стоит: как просто почистить разъем для зарядки в смартфоне

Смартфон может заряжаться медленнее, если в отверстии для зарядного кабеля есть мусор

Многие пользователи забывают чистить порт для зарядного устройства в мобильном телефоне. Однако это периодически необходимо делать, чтобы процесс зарядки протекал правильно. Только не засовывайте в разъем зубочистку, так вы можете повредить устройство.

Чтобы почистить порт для зарядки в смартфоне, в частности речь идет об iPhone, следуйте простым правилам. О них рассказывает издание The Sun.

Как почистить зарядный порт в телефоне

Чистить разъем для зарядки iPhone нужно осторожно. Делать это сразу после зарядки нельзя, чтобы избежать перегрева. Для начала выполните простой шаг – слегка постучите по устройству. Иногда это все, что требуется, чтобы удалить грязь и мусор.

Второй этап — аккуратно вставьте уголок салфетки из микрофибры в порт и немного потрите его. Используйте безворсовую ткань, похожую на материал для очистки очков, она не вызовет жестких повреждений. Кроме того, ткань должна быть полностью сухой.

Как нельзя чистить разъем смартфона для зарядки

Во-первых, никогда не следует мыть зарядкый порт гаджета, даже если у вас водонепроницаемая модель iPhone. Apple призывает не использовать жидкости или чистящие средства при очистке разъема Lightning.

Во-вторых, не пытайтесь засовывать в отверстие устройства твердые предметы, такие как зубочистки. Сушить гаджет феном или чем-то подобным также запрещено. Ватный тампон или бумажное полотенце вставлять в разъем не рекомендуется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти мобильный телефон после падения в воду. Первое, что вы должны сделать, отключить смартфон сразу после "купания".