Такое "соседство" телефонам не по душе: три вещи, которые не стоит класть рядом с гаджетом

Эти предметы могут навредить вашему гаджету

Чаще всего мы носим наш мобильный телефон в кармане, однако для него также есть место и в женских сумочках и различных рюкзаках. Помимо самого гаджета там всегда есть еще какие-то предметы. И как оказалось, от некоторых вещей свой смартфон лучше держать подальше.

Как сообщает портал itechua, есть как минимум три предмета, которые стоит отложить подальше от своего мобильного телефона. Все они негативно влияют на гаджет, и могут стать причиной его поломки.

Что нельзя хранить возле мобильного телефона

Ключи

Связка ключей может повредить(поцарапать) как дисплей вашего устройства, так и заднюю панель, если у вас нет чехла.

Еда

Крошки могут попадать на ваш гаджет. В лучшем случае ваш телефон просто будет грязным, а в худшем мелкие крошки могут засорить порты гаджета, из-за чего он будет работать намного хуже. Если попадет вода — также возможно поломка.

Деньги

Если вы из тех людей, которые прячут деньги в чехол смартфона — лучше откажитесь от этой привычки. Все потому, что из-за контакта с бумагой смартфон может очень сильно нагреваться.

Ранее "Телеграф" писал о том, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.