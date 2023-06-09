Удалите это приложение и мгновенно увеличьте заряд батареи своего телефона: кто этот "пожиратель" энергии

Если ваша батарея быстро разряжается, возможно, проблема связана с этим приложением

Оказывается, популярные приложения для социальных сетей, которыми пользуются миллиарды, может принести больше вреда, чем пользы, в зависимости от потребностей вашего смартфона. К примеру, сильно расходует заряд батареи программа Snapchat, однако это еще не все.

Некоторые эксперты рекомендуют удалить такое приложение как Facebook и Facebook Messenger, если вы беспокоитесь о батарее телефона и ее скорости, пишет The Sun. Они являются двумя из самых больших "пожирателей" батарей наших телефонов.

Facebook — это ресурсоемкое приложение, которое может замедлить работу вашего телефона и быстро разрядить его аккумулятор. Его удаление освободит место на вашем устройстве и уменьшит объем данных, которые использует ваш телефон. Кроме того, это поможет увеличить время автономной работы и ускорить работу устройства.

Как и многие другие приложения, Facebook постоянно работает в фоновом режиме, и при этом он получает доступ к широкому спектру разрешений на вашем устройстве. Это разряжает батарею гаджета, даже если вы не пользуетесь ним.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще программы разряжают мобильный телефон. Правильная "чистка" приложений поможет вашему гаджету дольше сохранять заряд.