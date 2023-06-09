Забудьте про медленный домашний Wi-Fi: самые распространенные причинны плохого интернета и их решение

Есть несколько причин, по которым ваша сеть может работать медленнее, чем обычно.

Медленное подключение к сети Wi-Fi может раздражать любого, независимо от того, смотрите ли вы новости, смотрите любимый фильм или работаете. Давайте разбираться, почему так может происходить.

Есть три основные причины низкой производительности Wi-Fi, пишет The Sun. Давайте разбираться подробнее.

Почему Wi-Fi работает медленно

Роутер "устал" — перезагрузите его

Получить более надежное подключение к Интернету на вашем устройстве можно просто перезагрузив маршрутизатор. Перед сбросом Wi-Fi проверьте несколько устройств в вашем доме, подключенных к сети, чтобы определить, на скольких из них наблюдается медленное соединение. И после повторного включения, чтобы увидеть, имеет ли это значение.

Другие устройства

Вторая основная причина, по которой ваше интернет-соединение может быть медленным, заключается в том, что другие устройства в вашем доме создают помехи в сети. Это любые электронные устройства, излучающие радиочастоты, такие как радиоприемник, телевизор или даже монитор. Попробуйте переместить роутер в другое место.

Использование дешевого маршрутизатора

Наконец, третья причина низкой производительности вашей сети может быть связана с качеством вашего маршрутизатора. Использование дешевого и плохо сделанного роутера или модема повредит долговечность вашего Wi-Fi-соединения. Рассмотрите более качественные варианты.

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