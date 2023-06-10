Как ускорить интернет на телефоне: пять способов, доступных каждому "юзеру"

Работающие в фоновом режиме приложения ограничивают скорость мобильного интернета

Медленная производительность мобильного интернета может вызывать большое раздражение, однако существуют простые рекомендации, которые помогут улучшить скорость загрузки видео, веб-страниц и функциональность мессенджеров.

Существуют простые способы, которые помогут вам забыть о проблемах с мобильным интернетом, пишет hindustantimes. Всего их пять.

1. Очистите кеш

Кроме объема внутренней памяти, кеш также оказывает влияние на скорость мобильного интернета. Если вы попробуете очистить кеш, то заметите, что это значительно ускорит загрузку.

2. Закройте лишние приложения

Если у вас работают приложения в фоновом режиме, это может снижать скорость вашего мобильного интернета. Количество запущенных приложений напрямую влияет на скорость, так что чем больше приложений активно, тем медленнее будет интернет.

3. Отключите автоматическое обновление приложений

Обновления приложений происходят автоматически, без вашего внимания. Рекомендуется вручную обновлять приложения.

4. Используйте другой браузер

Облегченные версии браузеров работают значительно быстрее полноценных версий.

5. Сбросьте настройки сети

Перейдите в "Настройки", "Мобильные сети", "Оператор сети", "Выбрать автоматически", "Выключить". После этого выберите вручную своего сетевого провайдера и перезагрузите телефон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет, если вы им не пользуетесь. Специалисты дали свой ответ.