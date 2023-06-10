"Убийцы батареи": четыре распространенные ошибки, которые губят ваш iPhone

Эти советы помогут вам сэкономить заряд батареи и продлить ей жизнь

Согласитесь, проблемы с аккумулятором — это последнее, что вам нужно на вашем iPhone. И хотя батарея постепенно разряжается с годами, чему мы помешать не можем, однако есть некоторые распространенные ошибки, которые этот процесс старения только ускоряют.

Вы можете предотвратить слишком быструю разрядку аккумулятора iPhone, если будете избегать этих ошибок. Об этом сообщает издание The Sun.

Первое, что стоит помнить, что ваш iPhone не любит экстремальных температур. Высокие температуры могут привести к перегреву iPhone, да и сильные морозы также бьют по его аккумулятору. Использование устройства в очень холодных условиях за пределами его рабочего диапазона может временно сократить срок службы батареи и привести к отключению устройства.

Также не стоит забывать, что экран потребляет много энергии. Поэтому, естественно, если вы много используете свой iPhone, батарея разряжается быстрее. Простой способ избежать этого — уменьшить яркость.

Третья причина — приложения, которые работают в фоновом режиме. Они также могут сильно истощать батарею. Чтобы узнать, какие именно потребляют больше всего энергии, зайдите в "Настройки" — "Аккумулятор" и вы увидите список всех приложений и сколько они "едят".

И четвертая причина — плохое покрытие сети. Если вы находитесь в месте с плохим покрытием сети, это также может повлиять на заряд батареи, ведь ваш телефон будет постоянно искать лучшее соединение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие лайфхаки продлят жизнь вашему телефону. Небольшие трюки сделают так, чтобы гаджет разряжался медленнее.