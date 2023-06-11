Это убивает батарею: чего лучше не делать с телефоном во время жары

Телефон во время жары будет быстрее разряжаться

Лето уже пришло, а вместе с ним многие пользователи мобильных телефонов столкнулись с новой проблемой — быстрой разрядкой аккумулятора.

Эксперты подтверждают, что во время жаркой погоды батарея смартфона садится гораздо быстрее, но и из этой ситуации есть выход.

Почему телефон быстро разряжается во время жары?

Сами по себе смартфоны выделяют тепло. Также гаджеты нагреваются во время зарядки и даже во время работы приложений. Учитывая температуру воздуха вокруг нас, телефон будет нагреваться еще быстрее.

Более того, во время жары может понижаться срок службы батареи. Каждый раз, когда смартфон нагревается, он может терять ценную емкость батареи.

К примеру, на устройствах iPhone когда температура внутри телефона становится слишком высокой, процессоры и отключает зарядку, что является своего рода самозащитой. К сожалению, эта функция встроена не во все устройства Android.

Как защитить ваш телефон летом?

Чтобы решить проблему перегрева, вам нужно перестать использовать приложения, интенсивно использующие процессор. В частности, это видеоплееры, карты или спутниковая навигация.

Также нужно стараться чаще вынимать телефон из чехла, так как это позволяет гаджету немного остынуть.

Эксперты советуют затемнить экран и закрыть все фоновые приложения, чтобы телефон не выполнял больше работы, чем это необходимо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие лайфхаки продлят жизнь вашему телефону. Небольшие трюки сделают так, чтобы гаджет разряжался медленнее.