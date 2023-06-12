Как выключать ноутбук и ПК нельзя: пять случаев, когда можно повредить все файлы

Ознакомьтесь с ошибками и больше так не делайте

Вот уже много лет люди во всем мире используют компьютеры, но до сих пор не научились правильно их выключать. Многие даже не задумываются о том, как правильнее работать с ноутбуком. Также они не знают, как правильно выключать ПК — через кнопку питания или через меню операционной системы Windows. В этом материале мы даем ответы на эти и другие вопросы, связанные с корректным отключением ноутбука и компьютера.

Давайте рассмотрим основные ошибки, которые совершают "юзеры" в использовании компьютеров. Старайтесь не повторять их, чтобы избежать потери данных и повреждения оборудования, пишет itechua.

Выключение компьютера из розетки или кнопки

Если вы выключите красную кнопку на сетевом фильтре до окончания работы Windows, это может привести к повреждению файлов, которые могут быть открыты, например, в редакторе. Также нельзя выключать компьютер или ноутбук путем удержания кнопки питания, поскольку это может вызвать дополнительные проблемы. Правильный способ отключить систему — использовать меню Windows в левом верхнем углу экрана и выбрать опцию "Завершение работы".

Выключение ПК при копировании файлов

Чтобы избежать повреждения файлов, необходимо либо дождаться завершения процесса, либо прервать операцию.

Выключение компьютера с открытыми приложениями

Рекомендуется закрыть все активные программы перед тем, как выключать компьютер.

Выключение ПК без сохранения данных

Если вы отключаете устройство в то время, когда данные еще не сохранены, то это может вызвать повреждение временных файлов, в которые приложение отправляет данные для хранения. Нужно сохранить данные и закрыть приложение перед отключением, чтобы избежать таких проблем.

Завершение работы при обновлении

Это может привести к повреждению файлов и некорректной работе операционной системы. Поэтому, если нет видимых процессов обновления софта или системы, можно выключать компьютер.

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