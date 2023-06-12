Влага, перегрев и не только: как защитить свой телефон на пляже

Какие опасности для телефона существуют на пляже

Даже на пляже мобильный телефон всегда находится при нас. Кроме угрозы перегрева на солнце там существуют еще риски намочить гаджет, или же в него может попасть песок.

Эксперты рассказали, как правильно пользоваться гаджетами в таких местах.

Как предотвратить телефон от перегрева?

Если телефон оставить на солнце, он обязательно перегреется. Это приведет к разряду аккумулятора или же к отключению устройства. Самый простой способ — спрятать телефон от прямых солнечных лучей. Храните его в тени, когда не пользуетесь.

Как защитить телефон от песка?

Песок может попасть даже туда, куда вы не можете представить. Попадание его мелких частиц в телефон может привести к его поломке. Во избежание этого положите гаджет в многоразовый пакет для сэндвичей. Еще один вариант — покупка пылезащитных заглушек.

Как защитить телефон от влаги?

Даже водонепроницаемые гаджеты могут пострадать от воды. Тут вам может помочь специальный водонепроницаемый чехол или же все тот же многоразовый пакет для сендвичей. Если же гаджет упал в соленую воду, вам нужно удалить лишнюю влагу, так как соль может засорить отверстия устройства. Чтобы телефон быстрее высох, его можно поместить рядом с вентилятором.

Ранее "Телеграф" писал о том, что будет, если заряжать телефон "неродной" зарядкой.