Батарея будет дольше сохранять заряд: что нужно сделать с телефоном

Продлить срок службы аккумулятора смартфона очень просто

Чем более длительное время автономной работы мобильного телефона, тем лучше для пользователя. Если в вашем гаджете "слабая батарея", вы можете предпринять простые действия, чтобы это исправить.

Стоит попробовать четыре шага, чтобы продлить срок службы батареи смартфона и увеличить время работы Android-устройства. О них рассказывает сайт Google.

Во-первых, перезагрузите телефон. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 30 секунд, выберите "Перезагрузить". Этот простой совет озвучивают эксперты едва ли не каждый раз, но недооценивать его не стоит.

Во-вторых, проверьте наличие обновлений Android. Перейдите в "Настройки" вашего телефона, нажмите "Система", а потом выберите "Обновление системы". Появится информация о вашем статусе обновления. Следуйте инструкциям на экране.

В-третьих, обновите приложения. Это можно сделать в приложении Google Play Маркет. Зайдите на свой профиль, откройте "Управление приложениями и устройствами". В разделе "Доступные обновления" выберите обновление всех приложений или определенной программы.

Кардинальный шаг — сброс до заводских настроек. Помните, что в таком случае все данные с вашего телефона будут удалены. И хотя информация, которую хранит учетная запись Google, будет восстановлена, все приложения и связанные с ними данные сотрутся. Перед выполнением сброса заводских настроек рекомендуется сделать резервную копию вашего смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить проценты заряда мобильного телефона, удалив лишь одно "тяжелое приложение". А еще мы писали, что запрещено делать со смартфоном во время жары.