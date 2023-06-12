Два популярных приложения разряжают ваш телефон: удалите их и в разы увеличьте заряд батареи

Эти приложения являются двумя "самыми большими пожирателям энергии"

А вы знали, что если ваш мобильный телефон работает медленно или быстро разряжается, то в этом виноваты некоторые из ваших любимых приложений? Нет? Тогда давайте это исправлять.

Некоторые из самых популярных приложений могут быть очень истощающими для вашего устройства, поэтому лучшим решением будет из удалить. Об этом пишет портал The Sun.

Первым в списке стоит приложение Google Maps, которое оказывает сильное давление на смартфоны. А тот факт, что приложение работает в фоновом режиме, означает, что оно может тайно расходовать ваш заряд.

Если вы не хотите удалять это достаточно полезное приложение, есть несколько советов, как его "улучшить". Например, попробуйте использовать навигацию только с помощью голоса, чтобы вам не нужно было держать экран включенным.

И второе приложение — это популярная соцсеть Facebook. Оно может не только замедлить работу вашего телефона, работая в фоновом режиме, отправляя и получая данные, но и использовать при этом ваш лимит данных. Вы можете либо изменить свои настройки, чтобы приложения не обновлялись в фоновом режиме, либо удалить их, если вы не используете их так часто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще программы разряжают мобильный телефон. Правильная "чистка" приложений поможет вашему гаджету дольше сохранять заряд.