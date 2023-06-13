Уберите немедленно: эти предметы убивают скорость домашнего Wi-Fi

Постарайтесь разместить свой роутер как можно ближе к центру вашего дома

Ваш маршрутизатор Wi-Fi может выдавать очень слабый сигнал из-за того, что вы размещаете его не в правильном месте. Эта незначительная на первый взгляд деталь, действительно влияет на скорость вашего интернета.

Чтобы получить максимальную отдачу от роутера, важно держать его подальше от некоторых предметов в вашем доме, пишет The Sun. Это очень распространенные вещи, которые можно найти во многих домах.

Почему Wi-Fi работает медленно

Если ваш маршрутизатор Wi-Fi находится рядом с какими-либо металлическими предметами, стоит переместить роутер или эти предметы подальше друг от друга. Металл может поглощать радиоволны, которые излучает роутер, и снижать мощность вашего Wi-Fi.

Также виновниками поглощения радиоволн являются и зеркала, поскольку они состоят из тонкого слоя металла, который может создавать помехи для маршрутизатора. Лучше держать роутер подальше от больших зеркал и телевизора.

И третье — один из главных виновников снижения скорости вашего интернета это микроволновая печь. Она испускает тонну электромагнитного излучения, которое может мешать сигналам вашего маршрутизатора.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить интернет за пять шагов. Эффективные советы улучшить Wi-Fi сигнал от роутера в квартире или частном доме.