Если смартфон перегрелся: какие трюки не охладят, а испортят батарею

Из-за жары ваш телефон может "тормозить" и требовать охлаждения, но не все действия в такой ситуации безопасны для устройства

Летом наши мобильные телефоны более подвержены риску перегреться. Устройства не любят экстремально высокую температуру. В случае перегрева из-за жары смартфон может показать предупреждение, что означает, что вам необходимо его охладить.

Многие пользователи допускают ошибки, пытаясь охладить смартфон. Подробнее рассказал технический эксперт Джеймс Браун, передает издание The Sun.

Если вашему гаджету слишком жарко, то он выдаст всплывающее предупреждение о том, что телефону необходимо остыть, прежде чем он снова будет готов к использованию. Если говорить об устройствах Apple iOS и iPadOS, то они лучше всего работают при температуре от 0° до 35° C, тогда как экстремально высокая температура грозит непоправимым ущербом для батареи.

Как нельзя охлаждать телефон, если он перегрелся? Эксперт озвучил предостережения для владельцев iPhone, но они будут актуальны и для других мобильных устройств. Во-первых, даже если ваш телефон водонепроницаемый, погружать гаджет в холодную воду для принудительного охлаждения — плохая идея.

Во-вторых, хранить смартфон при температуре ниже нуля также вредно, поэтому класть его в холодильник, морозильную камеру или кулер для воды запрещено. Более разумное решение – переместить телефон в тень, ограничить использование, отказаться от "тяжелых программ" (например, видеоигр) уменьшить яркость экрана, включить режим энергосбережения.

Кроме того, эксперт призвал не оставлять смартфоны в машине, потому что температура в припаркованных автомобилях может превышать предел 35º C. Если вы используете массивный чехол, то он может мешать циркуляции воздуха, что тоже нежелательно в период жары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить свой мобильный телефон на пляже. Там смартфону грозит не только перегрев, а и влага.