Эти функции смартфона воруют заряд батареи: лучше их отключить
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Хитрости, которые помогут продлить время заряда телефона
Автономность работы смартфона — это важный критерий, который определяет насколько долго ваш гаджет работает на одном заряде батареи. Конечно же каждый пользователь хочет, чтобы это время было как можно больше, чтобы телефон не выключался в самый ненужный момент. Так вот, эту автономность можно продлить.
Как отмечает портал itechua, сделать это достаточно просто. Просто нужно отключать некоторые энергоемкие опции вашего гаджета, особенно если в данный момент они вам не нужны. Что это за функции — разбираемся далее.
Опции телефона, которые садят батарею
- Wi-Fi, Bluetooth, NFC –Включайте эти функции только тогда, когда они вам нужны, чтобы зря не садить батарею.
- Автоматическая яркость — поскольку телефон сам решает, как регулировать яркость дисплея, траты энергии также будут разные. Чтобы избежать таких "прыжков", лучше настройте свой экран вручную.
- Автоматическое изменение ориентации экрана. Еще один датчик, который тратит энергию гаджета, поскольку при поворотах телефона он контролирует ориентацию экрана.
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