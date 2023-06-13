Эти функции смартфона воруют заряд батареи: лучше их отключить

Хитрости, которые помогут продлить время заряда телефона

Автономность работы смартфона — это важный критерий, который определяет насколько долго ваш гаджет работает на одном заряде батареи. Конечно же каждый пользователь хочет, чтобы это время было как можно больше, чтобы телефон не выключался в самый ненужный момент. Так вот, эту автономность можно продлить.

Как отмечает портал itechua, сделать это достаточно просто. Просто нужно отключать некоторые энергоемкие опции вашего гаджета, особенно если в данный момент они вам не нужны. Что это за функции — разбираемся далее.

Опции телефона, которые садят батарею

Wi-Fi, Bluetooth, NFC –Включайте эти функции только тогда, когда они вам нужны, чтобы зря не садить батарею.

Автоматическая яркость — поскольку телефон сам решает, как регулировать яркость дисплея, траты энергии также будут разные. Чтобы избежать таких "прыжков", лучше настройте свой экран вручную.

— поскольку телефон сам решает, как регулировать яркость дисплея, траты энергии также будут разные. Чтобы избежать таких "прыжков", лучше настройте свой экран вручную. Автоматическое изменение ориентации экрана. Еще один датчик, который тратит энергию гаджета, поскольку при поворотах телефона он контролирует ориентацию экрана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки владельца вредят телефону: иногда человек сам, не зная того, "убивает" любимый гаджет.