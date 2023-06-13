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Эти функции смартфона воруют заряд батареи: лучше их отключить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В любом мобильном девайсе есть режим экономии энергии
В любом мобильном девайсе есть режим экономии энергии. Фото pexels.com

Хитрости, которые помогут продлить время заряда телефона

Автономность работы смартфона — это важный критерий, который определяет насколько долго ваш гаджет работает на одном заряде батареи. Конечно же каждый пользователь хочет, чтобы это время было как можно больше, чтобы телефон не выключался в самый ненужный момент. Так вот, эту автономность можно продлить.

Как отмечает портал itechua, сделать это достаточно просто. Просто нужно отключать некоторые энергоемкие опции вашего гаджета, особенно если в данный момент они вам не нужны. Что это за функции — разбираемся далее.

Опции телефона, которые садят батарею

  • Wi-Fi, Bluetooth, NFC –Включайте эти функции только тогда, когда они вам нужны, чтобы зря не садить батарею.
  • Автоматическая яркость — поскольку телефон сам решает, как регулировать яркость дисплея, траты энергии также будут разные. Чтобы избежать таких "прыжков", лучше настройте свой экран вручную.
  • Автоматическое изменение ориентации экрана. Еще один датчик, который тратит энергию гаджета, поскольку при поворотах телефона он контролирует ориентацию экрана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки владельца вредят телефону: иногда человек сам, не зная того, "убивает" любимый гаджет.

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