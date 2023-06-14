Какие настройки изменить, чтобы телефон не разряжался быстро: восемь простых шагов

Небольшие манипуляции с гаджетом сохранят несколько драгоценных процентов заряда

Время автономной работы мобильного телефона – важный параметр для любого пользователя. Чем дольше гаджет остается заряженным, тем лучше. Несколько простых настроек на смартфоне будут этому способствовать.

Чтобы телефон не разряжался быстро, владельцам Android следует выполнить восемь простых шагов. О них рассказывается на сайте Google.

Так, выберите настройки, которые потребляют меньше энергии, благодаря чему автономное время работы гаджеты увеличивается. Для этого:

Настройте экран так, чтобы он выключался раньше.

Уменьшите яркость дисплея.

Установите автоматическую яркость экрана.

Отключите звуки клавиатуры или вибрации.

Ограничьте приложения с высоким расходом заряда батареи.

Включите режим адаптивного энергопотребления.

Удалите неиспользуемые учетные записи.

Включите темную тему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно экран – один из главных пожирателей заряда на мобильном устройстве. Поэтому то, как вы отрегулируете яркость дисплея, повлияет на способность аккумулятора сохранять заряд. Однако вокруг функции автояркости экрана продолжаются споры. Некоторые эксперты уверены в ее пользе, другие же рекомендуют установить минимально комфортный уровень подсветки вручную.