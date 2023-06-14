Лучше их сразу удалить: некоторые СМС-сообщения хранить в телефоне опасно

Эксперты рассказали, почему лучше сразу удалить рекламные СМС

Многие из нас очень часто получают СМС-сообщения рекламного характера, но даже простое хранение таких уведомлений может быть опасным.

Специалисты предупредили, что сообщения от неизвестных организаций или людей лучше сразу удалять.

Зачастую в рекламных сообщениях есть гиперссылка, которая "приглашает" вас на опасный интернет-ресурс. Перейдя по ней, вы можете передать свои личные данные, что чревато последствиями.

Переходить по таким ссылкам категорически запрещено, а чтобы случайно не нажать на них, лучше сразу удалить сообщение.

Аналогично следует поступить и с подозрительными сообщениями в социальных сетях и на электронной почте.

Гиперссылок нужно бояться не всегда. Если же вам ее прислал проверенный человек, а само сообщение от него не выглядит спамом, то вы смело можете кликнуть на ссылку.

В другом же случае вы рискуете "заразить" ваш телефон вредоносным ПО.

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