Ни в коем случае так не делайте: два трюка с охлаждением телефона, которые его только "добьют"

Эти два метода быстрого охлаждения могут повредить ваше устройство.

Лето — это испытание не только для людей, но и для наших гаджетов. Только если мы можем остудиться запрыгнув в прохладную воду или воспользовавшись вентилятором, то наши телефоны так не могут. Как же справиться с проблемой перегрева своих смартфонов?

Сегодня мы хотим рассказать вам про два трюка с температурным охлаждением, которые могут принести вашему гаджету больше вреда, чем пользы. Если так делать, то батарея вашего мобильного устройства очень быстро выйдет из строя, пишет The Sun.

Как нельзя охлаждать телефон в жару

Первое — даже если ваш телефон имеет самый высокий рейтинг водонепроницаемости, погружать телефон в холодную воду для принудительного охлаждения — очень плохая идея.

И второе — это помещение гаджета в холодильник или морозильную камеру. Это может привести к образованию конденсата внутри вашего телефона, что в конечном итоге повредит устройство.

Лучшее решение для охлаждения телефона — положить его в тени и подождать пока он остынет сам. При этом желательно не пользоваться им.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить свой мобильный телефон на пляже. Там смартфону грозит не только перегрев, а и влага.