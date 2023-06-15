Пять "золотых" правил, чтобы батарея мобильного телефона работала лучше

Продлить срок службы батареи смартфона помогут простые настройки

Чтобы батарея мобильного телефона прослужила дольше, пользователям нужно соблюдать небольшие правила. Не стоит разряжать гаджет до минимума, а вот включить режим энергосбережения – отличная идея.

Стоит обратить внимание на пять "золотых" правил, которые помогут продлить срок службы аккумулятора смартфона. О них рассказывает сайт Google.

Что сделать, чтобы смартфон дольше оставался заряженным? Попробуйте следовать пяти правилам:

Включите режим энергосбережения. Если энергопотребление будет сохраняться на более низком уровне, это продлит автономное время работы гаджета. Однако помните, что если этот режим активен, то включается темная тема, ограничивается фоновая активность, а некоторые визуальные эффекты, функции, сетевые подключения и приложения могут работать с задержками.

Если энергопотребление будет сохраняться на более низком уровне, это продлит автономное время работы гаджета. Однако помните, что если этот режим активен, то включается темная тема, ограничивается фоновая активность, а некоторые визуальные эффекты, функции, сетевые подключения и приложения могут работать с задержками. Уменьшите нагрузку на экран. Для этого реже активируйте функции навигации, минимизируйте время просмотра видео, не играйте в игры с тяжелой графикой.

Для этого реже активируйте функции навигации, минимизируйте время просмотра видео, не играйте в игры с тяжелой графикой. Ограничьте постоянное подключение к интернету. Например, отключите точку доступа, не используйте GPS, выключите трансляцию музыки или видео.

Избегайте действий, которые обрабатывают слишком много данных. В их числе: камера, интерактивные игры, слишком длительное использование приложений.

В их числе: камера, интерактивные игры, слишком длительное использование приложений. Деактивируйте службы определения местоположения. Напомним, некоторые приложения и функции не будут работать, если геолокация отключена. Также можно включить режим полета, использовать Wi-Fi вместо мобильных данных, выключить Bluetooth.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие функции смартфона больше всего снижают заряд мобильного телефона. Небольшие хитрости помогут продлить автономное время работы устройства.