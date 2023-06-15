Как защитить смартфон от перегрева: 5 правил для летней жары

Есть несколько простых правил

Высокие температуры летом негативно влияют на работу смартфона и вредят батарее. Есть несколько способов защитить телефон в летнюю жару.

Об этом рассказал сайт today.ua.

Не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами

Оптимальная температура для пользования телефоном — комнатная. Допустимый диапазон в пределах от -10 до +35 градусов. Однако если летом оставить гаджет на солнце, он нагреется сильнее и выключится. Это грозит вздуванием батареи и повреждением дисплея.

Снять чехол и защитную пленку

Эти вещи предназначены для защиты телефона, но могут оказать ему плохую услугу в жару, мешая циркуляции воздуха и естественному охлаждению.

Не использовать LTE при плохом сигнале

Высокоскоростная передача данных при низком уровне сигнала дает большую нагрузку на процессор. В результате он может перегреться.

Отключить ресурсоемкие приложения

Смартфон вынужден затрачивать много ресурсов на включение некоторых "тяжелых" программ и просмотр видео. Приложения, тратящие много ресурсов устройства, в жару могут привести к его перегреву и поломке.

Скорая помощь телефону, который перегрелся

Если телефон критично перегрелся, его можно быстро охладить, положив в холодильник (но не в морозилку) на 20 минут. Также можно разместить его под работающим кондиционером либо вентилятором.

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