Гаджет и вовсе может выйти из строя: ошибка при зарядке телефона, которую совершает каждый

Если продолжать допускать эту ошибку — аккумулятор телефона "сдохнет" раньше времени

Чтобы максимально продлить жизнь своему мобильному телефону, самое главное — это правильно его заряжать, не допуская фатальных ошибок. Если делать это неправильно, ваш гаджет выйдет из строя намного быстрее, а аккумулятор не сможет долго держать заряд.

Специалисты отмечают, что самой распространенной ошибкой, которую совершают все пользователи, является ночная зарядка, пишет портал itechua. Если продолжать оставлять устройство заряжаться на всю ночь, то гаджет может и вовсе выйти из строя.

Вроде как ничего такого, и это даже хорошо, ведь на утро вы получаете полностью заряженный телефон. Однако такая многочасовая процедура оказывает негативное влияние на общее состояние аккумулятора. Через время батареи будет все труднее держать заряд, из-за чего вам придется чаще ставить свой телефон на зарядку.

Более того, стоит следить за тем, чтобы не допускать 100% зарядки. Для эффективной работы вашего гаджета достаточно зарядить его до 80%. А ставить на зарядку желательно при 20%.

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