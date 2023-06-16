Как помочь телефону "пережить" летнюю жару: 9 советов

Высокие температуры опасны для телефона

Долгожданное лето радует теплом и солнечными днями, но то, что хорошо для людей, может повредить телефону. Гаджет нуждается в особенном подходе в условиях высоких температур.

Об особенностях пользования телефоном летом рассказал портал itechua.com.

Автояркость экрана. Эта функция удобна летом, она делает использование телефона на солнце более комфортной.

Прямые солнечные лучи. Не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами - это одна из основных причин, почему устройство может перегреваться. Если вы находитесь в жару на улице, ищите более прохладное место, чтобы использовать телефон.

Закрытое пространство. Не стоит оставлять телефон в закрытых и нагретых помещениях. Особенно это касается салона авто, оставленного на солнцепеке — там создаются "африканские" температуры, которые убивают гаджет. Также нельзя оставлять телефон в закрытых сумках, стоящих на солнце.

Защитный чехол. Он мешает циркуляции воздуха и не только не дает смартфону охлаждаться, но и дополнительно нагревает его. В жару от чехла лучше отказаться.

Аккумуляторная температура. Температура батареи устройства не должна резко колебаться. Если телефон сильно нагрелся, нужно перенести его в более прохладное место.

Зарядка телефона. Жара — не лучший момент для использования быстрой зарядки. Кроме того, летом нельзя пользоваться телефоном во время зарядки и не стоит заряжать устройство более чем на 80%.

Выключение ненужных функций. Нужно следить, чтобы все функции, которые не используются непосредственно в этот момент, были отключены — Bluetooth, GPS, Wi-Fi.

Фоновые приложения. Также стоит отключить все ненужные приложения. Работая в фоновом режиме, они могут стать причиной перегревания смартфона.

Интенсивность использования. В условиях летней жары лучше не смотреть видео и не играть в игры с высокими настройками графики.

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