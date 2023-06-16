Как увеличить время работы смартфона: батарея прослужит дольше с 4 советами

Обновления программ часто включают в себя улучшение энергоэффективности

Если ваш мобильный телефон начинает быстро терять заряд аккумулятора, не нужно беспокоиться. Продлить время работы вашего смартфона можно, если знать некоторые секреты оптимизации батареи.

Владельцы смартфонов часто задаются вопросом, как улучшить производительность аккумулятора гаджета и продлить время автономной работы телефона, пишет itechua. В данной статье мы представим практические рекомендации, которые помогут вам в этом.

Яркость экрана

Один из советов заключается в регулировке яркости экрана. Это позволит значительно увеличить продолжительность работы смартфона, особенно если вы часто пользуетесь им на улице.

Фоновые приложения

Второй совет заключается в эффективном управлении фоновыми приложениями, поскольку некоторые из них могут приводить к сокращению времени работы аккумулятора.

Режим энергосбережения

Совет номер три заключается в активации энергосберегающего режима. Практически все современные смартфоны обладают этой возможностью, и его использование способно значительно продлить время автономной работы аккумулятора.

Обновление

Этот совет состоит в том, чтобы регулярно обновлять операционную систему и приложения. Обновления часто включают в себя улучшения, которые помогают снизить энергопотребление.

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